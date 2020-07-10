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Опровергнуто существование планеты Х

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Изображение: Steven Burrows / JILA

Астрономы Университета Колорадо в Боулдере выяснили, что необычные орбиты транснептуновых объектов могут объясняться коллективной гравитацией, а не влиянием девятой планеты Солнечной системы или планеты Х. Статья, в которой опровергается существование крупного небесного тела за орбитой Нептуна, опубликована в журнале The Astronomical Journal.

Исследователи изучили поведение обособленных транснептуновых объектов, которые не испытывают на себе силу притяжения Нептуна, что делает их «изолированными» от остальной части Солнечной системы. Самые близкие к Солнцу точки их орбит удалены на расстояние более 60 астрономических единиц, а самые дальние — около тысячи и больше. Их орбиты имеют высокий эксцентриситет, то есть сильно вытянуты, и наклонены к плоскости орбит планет.

Ученые смоделировали внешнюю область Солнечной системы, охватив расстояние от ста до тысячи астрономических единиц и учитывая гравитационное влияние гигантских планет. Оказалось, что со временем обособленные транснептуновые объекты начинали взаимодействовать друг с другом, изменяя орбиты. В конце концов, их траектории стали похожи на то, что наблюдается сегодня. Однако для этого необходимо существование большой массы во внешней области Солнечной системы, равной 20 массам Земли, что превышает массу гипотетической девятой планеты.

Кроме того, астрономы выявили группы новых объектов, которые не демонстрируют признаков выравнивания, которые должны наблюдаться в случае существование неизвестной крупной планеты.

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