США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Госдеп посчитал, что контракт соответствует американским интересам, так как Япония — крупный союзник. Таким образом Токио получит 63 самолета модификации F-35A, 42 штуки F-35B и 110 двигателей F135. Сроки контракта, которые включают саму продажу, техподдержку и обучение японцев, составляют 25 лет.

В апреле 2019 года сообщалось, что собранный в Японии F-35A Lightning II потерпел крушение над водами Тихого океана. Причиной авиакатастрофы называют неполадки в системе подачи кислорода.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin.

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