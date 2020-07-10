Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам

Российские туристы на фоне пандемии коронавируса массово скупили авиабилеты по трем маршрутам. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для путешественников Biletix, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, лидерами по восстановлению спроса на авиаперелеты стали Калужская область, Крым и Татарстан — рост объема бронирования билетов на самолеты за июнь вырос на 57, 49 и 38 процентов соответственно. Вдобавок ведущие позиции заняли Башкортостан (37 процентов) и Калининградская область (30).

Кроме того, стало известно, что в антирейтинге оказались Забайкальский край, Хакасия, Приморский край, а также Томская и Пензенская области — количество бронирований составило минус 86, 78, 76, 76 и 74 процента соответственно.

26 июня сообщалось, что российские туристы, которые запланировали летний отпуск в ближайшие месяцы, массово собрались на пляжный отдых. Таких путешественников оказалось больше половины — 55 процентов. Еще 31 процент респондентов забронировали отдых на природе, а 14 процентов — отдых с посещением культурно-исторических достопримечательностей.

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