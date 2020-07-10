Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире
Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Предсказано будущее цен на нефть
Опровергнута возможность нарушить постоянную скорости света
В сети высмеяли запрет женщинам дышать и ходить в туалет при мужчинах
Названо полезное количество съедаемого в день шоколада
Ким Кардашьян лично снялась в рекламе своего бренда нижнего белья в лимузине
Стали известны подробности смерти 23-летнего российского хоккеиста
В России разработали матрицу возобновления международного авиасообщения
Раскрыт секрет идеального тела «лысого из Brazzers»
Новости партнеров

«Проммашкомплект» провалил программу отказа от импорта железнодорожных колес

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сorp.1c-rating.com

Сотни миллиардов долларов заемных средств не помогли «Проммашкомплекту» Сергея Павлингера избавить Казахстан от импортозависимости. Страна имела все шансы стать одним из основных поставщиков железнодорожных колес на евроазиатском рынке, но из-за коррупции и непрофессионализма по-прежнему будет закупать их за рубежом. Об этом сообщает издание «Росбалт».

Издание напоминает, что в конце 2000-х годов в Казахстане стали задумываться над созданием своего собственного колесного производства. Тогда компания «Проммашкомплект», основателем которой является Сергей Павлингер, начала строить завод на площадке в Экибастузе, и для реализации этого проекта были привлечены деньги Евразийского банка и Европейского банка реконструкции и развития. Однако была возведена лишь линия по механической обработке колес из черновых заготовок, которые Казахстан закупал в России и на Украине. Предприятие выпускало лишь 75 тысяч колес в год, что не покрыло бы даже потребности казахского рынка.

Строительство цеха горячей прокатки стоимостью 54 миллиарда тенге Сергей Павлингер начал в 2015 году, взяв кредит Банка развития Казахстана в размере 36 миллиардов тенге и вложив еще 18 миллиардов тенге собственных средств.

Завод открылся в 2018 году, когда рынок железнодорожных колес СНГ испытывал острый дефицит данной продукции. Владелец предприятия обещал, что к 2020 году его мощность составит 300 тысяч колес в год. Планировалось также, что продукция будет поставляться на зарубежные рынки, включая Россию, страны Европы, Индию, Китай, Южную Корею. Однако по итогам 2019 года объем производства не достиг даже 100 тысяч штук.

Издание отмечает, что проект был оберечен на провал, поскольку целью основателя «Проммашкомплекта» было «освоить кредитные деньги так, чтобы максимальная их доля осталась на счетах его швейцарской компании». Для сравнения газета приводит в пример аналогичное предприятие в Турции, на строительство и запуск которого местный инвестор Kardemir потратил 120 миллионов долларов, обеспечив продукцией внутренний рынок. При этом Павлингер на строительство двух линий израсходовал более 200 миллионов долларов и оказался в центре скандала с местным потребителем - «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ). Как отмечает издание, «Проммашкомплект» продавал колеса ненадлежащего качества, без присвоения условного номера для клеймения колес и сертификата происхождения колес формы СТ KZ.

Но это был далеко не первый скандал, связанный с именем Павлингера. Налоговики Владимирской области оштрафовали Муромский стрелочный завод, в котором он является одним из акционеров, за неуплату налогов. Выяснилось, что Павлингер не только продавал продукцию через подставные фирмы, но и сделал предприятие организатором картельного сговора.

Еще один скандал возник из-за некачественной работы «сестринского» предприятия «Проммашкомплекта» - вагоностроительного завода ЗИКСТО. Вагоны, отремонтированные на ЗИКСТО, выходили из строя раньше норматива, чем создали серьезную угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта. В итоге ЗИКСТО оказался на грани остановки, хотя было инвестировано 67 миллиардов тенге бюджетных средств, или 170 миллионов долларов по контрактам на строительство подвижного состава.

Позже ЗИКСТО полностью остановило производство грузовых вагонов, а переданная в управление завода Казахстанская вагоностроительная компания оказалась банкротом. В итоге сегодня, резюмирует издание, вагоностроительная отрасль Казахстана терпит убытки и находится в сильной зависимости от экспорта, несмотря на то, что именно для решения этой проблемы государство вкладывало средства в строительство «Проммашкомплекта».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Как Казахстан остался без колес
Другие материалы рубрики
Экономика00:02 9 июля

На мели

В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
21:01Сегодня

Предсказано будущее цен на нефть

19:47Сегодня

Тиньков рассказал о перенесенной операции на костном мозге

20:50Сегодня

Поставки зерна из России превысят 43 миллиона тонн за 2019-2020 годы

Экономика00:03 2 июля

Продолжают заливать

Бензин в России постоянно дорожает. Почему так происходит и кто в этом виноват?
19:23Сегодня

Легендарный производитель мотоциклов объявил о сокращениях

18:54Сегодня

Богачам предложили хранить деньги в скалах

18:33Сегодня

Глава Twitter нашел новый способ раздать деньги

Экономика00:0228 июня

Коронный номер

Пандемия нанесла сокрушительный удар по мировой экономике. От этого выиграла Африка
18:18Сегодня

Европе придется начать экономить

17:56Сегодня

ЦБ европейской страны захотел откреститься от связей с рабством

17:34Сегодня

Доллару предсказали падение к 2021 году

Россия
Названо число умерших в мае россиян с коронавирусом
«Положила сына на дочь и потеряла сознание»
Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
Иммунитет к COVID-19 сформировался у 21,7 процента москвичей
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Его обвиняют в заказных убийствах. Следствие уверено — он безжалостно расправлялся с конкурентами
Россиянам назвали неочевидные признаки сердечного приступа
В РПЦ оценили превращение собора Святой Софии в мечеть
Все материалы
Мир
Макрон попросил Нетаньяху воздержаться от аннексии Западного берега
Собор Святой Софии превратился в мечеть
Собор Святой Софии официально стал мечетью
Собор Святой Софии в Стамбуле официально стал мечетью
Его считали главной православной святыней. Судьба легендарных византийских фресок неизвестна
Нидерланды подадут иск против России из-за сбитого над Донбассом Boeing MH17
«Женщины стоят на нижних ступеньках»
Японок заставляют рожать детей на благо страны. Но из-за этого они только страдают
Все материалы
Бывший СССР
На Украине рассказали о требовании России к закону об особом статусе Донбасса
Лукашенко пообещал навести порядок со свободой слова в Белоруссии
«Вжарить надо»
Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?
Украинские военные осушили лужи перед визитом Зеленского
«Я посылал надежных людей с автоматами»
Лукашенко правит Белоруссией уже 25 лет. Как он укреплял свою власть и что стало с его соперниками?
Обнародована запись разговора Порошенко и Байдена о диверсантах в Крыму
«Аварии происходили регулярно»
 
Все материалы
Экономика
Тиньков рассказал о перенесенной операции на костном мозге
Поставки зерна из России превысят 43 миллиона тонн за 2019-2020 годы
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Легендарный производитель мотоциклов объявил о сокращениях
Не верой единой
Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили
Богачам предложили хранить деньги в скалах
Все материалы
Силовые структуры
100-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили в собственном доме
Сергей Фургал«Ничто не предвещало убийства»
Губернатора Фургала задержали за расправы над бизнесменами. Его связали с самой грозной ОПГ 90-х
В Хабаровском крае прошли обыски у членов ЛДПР
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о ходе расследования дела против Фургала
«Дел о госизмене будет все больше»
Генерал ФСБ — об аресте Ивана Сафронова, поиске шпионов и продаже российских секретов за рубеж
Семейную пару задержали по подозрению в убийстве восьмилетней россиянки
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Российский биатлон остался без руководства
Британские гимнастки пожаловались на физическое насилие со стороны тренеров
Петр ЯнБеспощадное наслаждение
UFC решил устроить фестиваль насилия на острове. У России появится еще один чемпион?
UFC обвинили в «ограблении» бойцов
Джейми ВардиЛисы и дьяволы
Варди забивает юбилейный гол, а «Манчестер Юнайтед» разрывает соперника — главные события тура АПЛ
«Манчестер Юнайтед» победил в АПЛ с разгромным счетом четвертый раз подряд
«Все, что мне нравится, — еда, драки и секс»
Боец UFC оставил спорт и стал порноактером. Но сел пожизненно за побои и изнасилование подруги
Все материалы
Культура
Клип Моргенштерна и Элджея собрал 2,5 миллиона просмотров за пять часов
Главную роль в сериале «Бэтвумен» отдали бисексуальной афроамериканке
Умные женщины и сильные мужчины
Теракт, Брюс Ли и гибель наливайки: 15 лучших фильмов 2020-го
Причиной президентской кампании Канье Уэста оказалось психическое расстройство
Маэстро саундтреков
Он писал музыку к фильмам Тарантино, Леоне и Пазолини. Умер Эннио Морриконе
25-летнюю звезду «Папиных дочек» возмутила реакция фанатов на роман с Авербухом
Муж на час, отец на два
Как устроена японская индустрия родственников напрокат: новый фильм Вернера Херцога
Все материалы
Интернет и СМИ
Вассерман назвал протесты в США делом рук Трампа
Сила большого брата
 
В приложениях на iPhone произошел глобальный сбой
Соловьев назвал Уткина «жирным свином» и обвинил в ксенофобии
«Ваня искренне хотел, чтобы даже у Рогозина получилось»
Бывшего журналиста обвиняют в передаче НАТО российских тайн. Что об этом думают его коллеги
В Кремле обрадовались разблокировке Telegram
«Если семья без урода — значит, он еще на работе»
«Уральские пельмени» годами шутят про тещу и алкоголиков. Почему их до сих пор смотрят миллионы?
Все материалы
Ценности
45-летняя Дрю Бэрримор раскрыла секрет стройного тела как в 20 лет
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»
Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
Жених подарил невесте кольцо со своим именем и прослыл эгоистом
Франклин Рузвельт с личной секретаршей Мисси Леханд и женой Элеонорой РузвельтАмериканский любимец Сталина
Как президент США рассекал на яхтах и заводил любовниц, но народ его все равно любил
Модель снялась без макияжа на 55-летие и призналась в страхе перед старостью
Ким КардашьянОт бедра
Брюки клеш обожали во всем мире и презирали в СССР. Почему они вернулись в моду?
Ким Кардашьян примерила роль первой леди США
Все материалы
Путешествия
Россияне массово скупили авиабилеты по трем маршрутам
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
Бизнесмен перевез более 700 человек через закрытую российскую границу
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Раскрыты дельные советы для летнего отпуска при пандемии
В небе над Россией едва не столкнулись два пассажирских самолета
Лайнеры чудом избежали катастрофы. Что известно об инциденте?
Стюардесса-пенсионерка сбежала из-под карантина по коронавирусу и была наказана
Все материалы
Из жизни
Укушенная акулой-людоедом морская свинья окрасила воду кровью и попала на видео
Боль в животе оказалась симптомом смертельной болезни
Названа альтернатива окрошке
Загадочное морское существо поставило пользователей сети в тупик
«Многие считают, что стране нужен лидер вроде Путина»
История россиянки о жизни во Франции
Все материалы
Koenigsegg снял мини-боевик с супергибридом Regera в главной роли
Моторы Ferrari под капотом Jeep, Toyota и других автомобилей
Десять операций по пересадке итальянских двигателей в автомобили других марок
Great Wall выпустит премиальный рамный внедорожник
25 самых продаваемых автомобилей России
Итоги продаж новых легковых машин в июне 2020 года
«АвтоВАЗ» запустил сборку Niva под брендом Lada
Электрический купе-кроссовер Audi Q4 Sportback: все подробности
Все, что нужно знать о новом 306-сильном вседорожнике на батарейках прямо сейчас
Volkswagen Golf вновь покинул российский рынок
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы