Кремль прокомментировал публикацию записи разговора Путина и Порошенко

Кремль не раскрывает детали международных разговоров президента Владимира Путина с зарубежными коллегами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию аудиозаписи разговоров людей с голосами Путина и бывшего президента Украины Петра Порошенко. Его цитирует РИА Новости в пятницу, 10 июля.

«Что касается опубликованной записи, мне неизвестно о том, что такой разговор мог иметь место», — сказал он.

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