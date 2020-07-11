В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее число скончавшихся с коронавирусом в столице составило 4143 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никакой второй волны коронавируса в ближайшее время не ожидается. По его словам, уровень коллективного иммунитета москвичей к коронавирусной инфекции позволяет и дальше снимать введенные в городе ограничения.

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