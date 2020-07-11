Пресс-секретарь Зеленского прокомментировала слухи о беременности от президента

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила с обращением, в котором прокомментировала слухи о беременности от Владимира Зеленского. Соответствующее видео она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Каждый фейк имеет свое имя. На канале "24" вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации», — сказала Мендель и призвала украинцев «уважать друг друга, а самое главное — уважать себя».

В статье, опубликованной на сайте украинского 24 канала, о которой вспомнила Мендель, речь идет о том, что слухи о ее беременности от Зеленского — фейк.

8 июля в сети начала появляться информация о любовной связи Мендель и Зеленского. Основатель политического движения в поддержку пятого президента Украины Петра Порошенко «25%» Роман Реведжук на своей странице в Facebook намекнул, что Мендель беременна от Зеленского.

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