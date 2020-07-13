Начаты поиски черной дыры в Солнечной системе

Ученые Гарвардского Университета в США начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы, что поможет определить природу гипотетического объекта, называемого планетой Х. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории ArXiv.

По мнению исследователей, если черная дыра рядом с Землей действительно существует, то ее можно выявить по аккреционным вспышкам, которые возникают, когда кометы из облака Оорта попадают в гравитационное поле экзотического объекта и разрываются приливными силами. При этом они нагреваются из-за трения о потоки газа, притягиваемого черной дырой, и испускают излучение. Эти вспышки могут быть зафиксированы наземными астрономическими инструментами в рамках проекта Legacy Survey of Space and Time в Обсерватории имени Веры Рубин в Чили, который запустят ориентировочно в 2022 году.

Метод позволит обнаружить небольшие черные дыры планетарной массы или исключить их существование до пределов Облака Оорта, что охватывает около ста тысяч астрономических единиц.

Ранее, в 2019 году, международная группа физиков из Великобритании и США предположила, что девятая планета Солнечной системы, или Планета Х, на самом деле является первичной черной дырой размером с теннисный мяч или с шар для боулинга.

Ученые считают, что одна из первичных черных дыр, которые в Млечном Пути не должны быть редкими, могла быть захвачена Солнечной системой. Поскольку появление Планеты Х также объясняется захватом (в данном случае планеты-странника), эти события, согласно гипотезе, являются равновероятными.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!