Сирийская армия ударила по атаковавшим российскую базу Хмеймим террористам

Силы сирийской арабской армии (САА) ударили по объектам террористов, предположительно атаковавшим российскую авиабазу Хмеймим с помощью дронов 12 июля. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Отмечается, что против позиций джихадистов на юге провинции Идлиб использовали авиацию и артиллерию. Обстрелам подверглись боевики запрещенных в России террористических группировок «Исламская партия Туркестана» и «Хайат Тахрир аш-Шам».

Издание подчеркивает, что атака САА стала ответом на попытку напасть на базу Воздушно-космических сил РФ.

О произошедшей 12 июля атаке ранее сообщала российская сторона. Известно, что террористы использовали два ударных беспилотника. Нападение было безрезультатным для боевиков: штатные силы ПВО базы отразили атаку, уничтожив оба дрона, им не удалось нанести никакого вреда.

23 июня стало известно, что сирийские средства ПВО отразили атаку беспилотников в небе над населенным пунктом Джебла, расположенным недалеко от базы российских ВКС в Хмеймиме. Беспилотники находятся на вооружении бандформирований в горных районах на севере провинции Латакия. Та атака стала нарушением перемирия, которое было установлено 6 марта в зоне деэскалации на северо-западе республики.

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