Совладелец Росевробанка рассказал об интересе инвесторов к России

Россия всегда была привлекательна для иностранного капитала, однако в бизнесе все зависит от конкретной ситуации. Такое заявление сделал совладелец Росевробанка (сейчас входит в Совкомбанк) Сергей Гришин в интервью «Известиям».

Говоря о возможностях конструктивного решения вопросов в отношениях между Россией и США, он отметил необходимость конструктивного диалога. «Я всегда выступаю за конструктивный диалог. Но это мое личное мнение, которое разделяют многие наши соотечественники в Америке. В США нас называют "миротворцами"», — заявил он. При этом Евгений Гришин подчеркнул, что «не готов делать какие-то политические заявления», поскольку в американской политике он считает себя только наблюдателем. «Хотя приятно наблюдать, как Россия и США в этот сложный период передавали друг другу сотни аппаратов ИВЛ, которые помогали спасать человеческие жизни», — добавил он.

Что касается санкций, то, по его мнению, необходимо понимать, какие это санкции и против кого они введены. «Лично против меня никаких санкций никогда не вводилось, потому я ограничений никогда ни в чем не чувствовал. Но, конечно, любые ограничения не идут на пользу экономике», — отметил он.

По его словам, необходимо дождаться восстановления экономики и возвращения ее показателей к докризисному периоду. «Надеюсь, к концу текущего года мы будем вспоминать это время как страшный сон. Должен отметить, что власти очень многое делают для поддержки экономики — власти США с марта влили в поддержку американской экономики, в период пандемии, около 3 триллионов долларов. Российские власти, исходя из возможностей федерального бюджета и имевшихся резервов, также оказали посильную помощь собственному населению и представителям бизнеса», — заявил Евгений Гришин.

В комментарии для Lenta.ru бизнесмен также высказался по поводу недавних протестов в США. «Как опытный инвестор я мог бы использовать это для получения выгод, но как ответственный бизнесмен и гражданин надеюсь на нормализацию ситуации в обществе», — отметил он.

После продажи большей части Росевробанка Гришин сконцентрировался на венчурных инвестициях в США в области b2b-услуг: его компании Tipalti и Addepar занимаются управлением активами и предоставлением бухгалтерского программного обеспечения. Еще один проект гришина Homelight позволяет продавцам недвижимости найти подходящего брокера для сделки. В России же бизнесмен остается партнером на паритетных началах международного инвестиционного банка Goldman Sachs в проекте Malltech -крупном девелопере, который представляет услуги по строительству и эксплуатации бизнес-центров и складов класса А.