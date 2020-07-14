Начиненный электроникой японский танк Type 10 показали изнутри

Начиненный электроникой японский основной танк Type 10 впервые показали изнутри. Соответствующий ролик опубликовал на YouYube пользователь Чингис Дамбиев.

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В подписи к видео отмечается, что созданный японской компанией Mitsubishi Heavy Industries танк вобрал в себя «все наиболее современные наработки в области танкостроения». В частности, танк оснащен электронной системой C4I, совмещающей возможности управления, наведения, связи и разведки.

В апреле Defense Express выпустило критическую статью, в которой российский танк Т-90М «Прорыв» называется «недоАрматой» и «прорывом в никуда».

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