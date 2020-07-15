Воробьев разрешил открыть пляжи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о снятии ограничений на посещение пляжных территорий в регионе. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства области.

Вице-губернатор Александр Чупраков подчеркнул, в местах отдыха у воды должна быть обеспечена безопасность. По его словам, купание должен разрешить Роспотребнадзор.

Обязательными требованиями к организации отдыха на пляжах являются работа спасательного поста, буйки, специальные места для купания детей, говорится в сообщении. Кроме того, на пляжах должны проводиться уборка мусора, подсыпка песка, обустройство спусков к воде.

В свою очередь, министр благоустройства региона Михаил Хайкин уточнил, что на сегодняшний день полностью готовы к работе 78 пляжей. При этом всего в регионе насчитывается 208 пляжных территорий.