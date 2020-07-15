Подмосковные рестораны решили открыть раньше срока

В Подмосковье с 16 июля в полном объеме заработают предприятия общественного питания. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее возобновление полноценной работы ресторанов планировалось на 25 июля. Таким образом, сроки сдвинулись на девять дней.

Кроме того, в подмосковных парках культуры и отдыха отменяется масочный режим. Тем не менее по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и иных общественных зданиях.