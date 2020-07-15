Бывшего журналиста РБК обвинили в изнасиловании

Корреспондент издания «Медиазона» Полина Глухова в Twitter обвинила бывшего журналиста принадлежащего Григорию Березкину РБК Илью Немченко в изнасиловании. Немченко это опроверг.

По словам Глуховой, в 2015 году, будучи на первом курсе университета, она встречалась с Немченко, их отношения продлились всего около двух недель. На новогодней вечеринке молодые люди встретились вновь. Полина рассказала, что тогда «напилась до соплей», Илья же не пил.

«Помню все отрывками. Мы сидим в ванной комнате, я реву и говорю Илье, что мама меня не понимает, никто меня не понимает, мне плохо», — рассказала Глухова. Далее она описала, как лежала на полу в ванной и видела, что Немченко пытается заняться с ней сексом. «Но выходит с трудом, потому что я лежу, как труп. Потом он уходит, оставляя меня на полу в ванной с расстегнутыми штанами», — заявила Полина.

После этого девушка пошла в спальню, куда пришел и Немченко. «Единственное, что я помню, — мне больно, я истерично смеюсь, а Илья просит меня быть потише», — описала журналистка. Она добавила, что после произошедшего ее жизнь разделилась на до и после. Осознание того, что ее изнасиловали, к ней, по ее словам, пришло через два года. «С тех пор, все эти пять с половиной лет, я нахожусь в депрессии. Последние полгода мне стало легче — я начала пить таблетки. Последние четыре года я занимаюсь с психологами и психотерапевтами», — поделилась Глухова.

Немченко заявил, что Полина сама начала общаться с ним на той вечеринке, хотя он был против. Также он отметил, что девушка настаивала и лезла целоваться. «Около полутора часов я говорил "нет" и пытался прекратить общение. Но Полина начала плакать, и мы заперлись в ванной, чтобы поговорить», — вспомнил он. Илья отметил, что в том разговоре Глухова обвинила его в том, что они расстались. «Полина продолжала лезть целоваться и раздевать меня. После ее слов я подумал, что у нее тоже есть ко мне чувства, и я ответил взаимностью. Мы попытались заняться сексом в ванной», — заявил журналист.

У пары ничего не получилось, девушка оставалась лежать в ванной. «Я пытался поднять ее. Когда это получилось сделать, мы пошли в комнату спать», — рассказал Немченко. В комнате они занялись сексом. «На следующий день весь университет знал историю Полины, на меня смотрели как на врага и осуждали»,— отметил он. Немченко подчеркнул, что не считает правильным вступать в связь с пьяным человеком, однако заметил, что секс у них был по обоюдному желанию.

13 и 14 июля десятки женщин опубликовали в русскоязычном Twitter рассказы об абьюзе и домогательствах со стороны мужчин. В основном обвинения касались бывших или нынешних сотрудников СМИ.