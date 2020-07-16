Снимавшие клип в российском регионе массово заразились коронавирусом

Восемь человек заразились коронавирусом во время съемок клипа в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора.

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После того, как у одного из участников съемок был выявлен коронавирус, был проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. При обследовании остальных участников съемок у семерых из 18 человек также нашли инфекцию.

По состоянию на утро 16 июля в Республике Бурятия подтверждено 3566 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в регионе умерли 34 человека.

Ранее 16 июля пользователи сети выразили сомнения в том, что певица Анита Цой проходила лечение от коронавируса. Поводом для подозрений стал внешний вид артистки, якобы не сочетающийся с тяжестью заболевания.