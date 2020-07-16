В Можайске восстановили пешеходное движение на размытой дождем дороге

В Можайском округе восстановили пешеходное движение на размытой дождем дороге: установлен временный настил длиной 11 метров, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. Его цитирует РИАМО.

В результате сильных дождей и перелива воды через реку Протву в ночь на 14 июля размыло участок дороги «Уваровка — Ивакино — Можайск — Хорошилово — Бабаево».

«Вода в реке Протве поднялась настолько, что восстановительные работы на самой дороге до падения уровня воды невозможны. Поэтому, в первую очередь, мы обустроили временный пешеходный мостик», — рассказал министр, который по поручению губернатора приехал на место.

По его словам, проезд автомобилей будет временно организован через объездную дорогу в соседней деревне. Ремонт дороги начнется после нормализации уровня воды, добавил он.

Глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов, в свою очередь, заверил, что помощь пострадавшим жителям деревень оказывается. В частности, организовано дежурство передвижного ФАПа и автобуса, чтобы жители при необходимости могли добраться до остановки общественного транспорта, магазина или аптечного пункта.