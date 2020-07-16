Коронавирус заставил американцев раскошелиться и перейти на здоровую пищу

На фоне роста числа инфицированных коронавирусом в стране, многие американцы сосредоточили внимание на своем здоровье и перешли на правильное питание, включая органическую мясную продукцию и высококачественные закуски. Эпидемия заставила граждан раскошелиться на продукты вопреки спаду в экономике, пишет Bloomberg.

По данным компании Nielsen, почти за четырехмесячный период, завершившийся 27 июня, продажи органических продуктов и напитков увеличились на 25 процентов. Рост потребительского спроса отметили такие компании, как Kroger и Albertsons. Сбыт мяса, морепродуктов и замороженной еды под маркировкой биологически чистой продукции также вырос по сравнению с предыдущим годом.

Как отметил аналитик Bloomberg, эта тенденция будет укрепляться дальше. Американские граждане воспользовались карантином и изменили образ жизни, сделав выбор в пользу диеты и занятий спортом.

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По словам исполнительного директора Ассоциации органической торговли, рынок экологических продуктов изменился после финансового кризиса 2008-2009 годов. Доля новых частных торговых знаков в этот период выросла на 49 процентов, что означало не только широкий ассортимент, но и возможность купить более дешевый продукт.

Тем не менее из-за высокого уровня безработицы все большее число американцев задумываются о том, как обеспечить себе пропитание. Поэтому наблюдается неравномерный спрос на различные виды органических продуктов, сообщает издание.

В мае мировые цены на продовольственные товары достигли рекордно низкого уровня с декабря 2018-го. Цены на еду снижаются четвертый месяц подряд.