Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Общее число случаев заражения коронавирусом в России составило 752 797 в 85 регионах. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За сутки выявлено 6 428 новых инфицированных. За все время распространения инфекции зарегистрировано 11 937 летальных исходов, полностью излечились 531 692 человека.

По данным на 15 июля, в России было выявлено 746 369 случаев инфицирования. Из них за сутки — 6422. Было зафиксировано 156 летальных исходов, 10 424 человека полностью излечились.

Ранее руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова посоветовала россиянам привыкнуть к медицинским маскам и носить их всегда, когда есть высокий риск распространения респираторных заболеваний. По ее словам, надевать маски стоит в местах скопления людей, при контактах с больными и возможными носителями заболевания.