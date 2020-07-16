Туристки избили сотрудников авиакомпании из-за задержки рейса и попали на видео

Три туристки избили сотрудников аэропорта Форт-Лодердейл Холливуд в США, узнав о задержке своего рейса. Запись инцидента публикует Daily Mirror.

На кадрах видно, как девушки нападают на представителей перевозчика, бьют их кулаками и пинают ногами. Другие сотрудники авиакомпании в это время пытаются оттащить пассажирок от коллег и успокоить их.

Очевидцы произошедшего рассказали полицейским, что девушки не только избивали потерпевших, но и бросали в них различные предметы, в том числе телефоны, обувь, полные бутылки воды, металлические посадочные знаки и еду.

По данным таблоида, после случившегося девушки были арестованы. Им грозят обвинения в нанесении побоев и причинении телесных повреждений.

В авиакомпании Spirit Airlines, представители которой пострадали из-за действий агрессивных туристок, отметили, что избитые отделались незначительными травмами.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали россиянку, дважды покурившую на борту самолета. В участке девушка оказала сопротивление при осмотре вещей, за что в отношении нее возбудили уголовное дело.