Телеканал СТС покажет оригинальные сериалы мультимедийного сервиса Okko

Телеканал СТС в рамках долгосрочного сотрудничества с мультимедийным сервисом Okko первым из эфирных вещателей покажет сериалы производства Okko Studios. Всероссийская телепремьера комедии «Любовь в нерабочие недели» состоится 3 августа, а главный хит платформы по итогам мая — «Нагиев на карантине» — зрители СТС увидят 10 августа.

Сериалы, созданные Okko Studios в сотрудничестве с режиссером Сариком Андреасяном («Мамы», «Непрощенный», «Землетрясение»), ранее были доступны только подписчикам мультимедийного сервиса.

«Мы с особым вниманием относимся к контенту собственного производства. Обстановка, во время которой мы работали над проектами «Нагиев на карантине» и «Любовь в нерабочие недели» никак не повлияла на их качество и это была наша принципиальная позиция. Мы рады сотрудничеству с СТС, благодаря которому наши проекты увидит и по достоинству оценит широкая аудитория телеканала», — отметила генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава.

«Нагиев на карантине» — это история шоумена Дмитрия Нагиева в новой для него реальности без круглосуточной работы, телеэфиров и съемочных площадок. В тишине самоизоляции Нагиев раскрывается с новой, более человечной стороны. Теперь он сажает картошку, поливает цветы, ведет прямые эфиры из спортзала и даже дружит с курьерами.

«Любовь в нерабочие недели» — 10-серийная комедия о жизни трех молодых пар в условиях самоизоляции. Предприниматели Голиковы (Роман Попов, Зоя Бербер) пытаются преодолеть инерцию брака и взаимных измен, будущие молодожёны Андрей и Кристина (Олег Верещагин, Лиза Моряк) — организовать свадьбу в условиях самоизоляции, а Гарик (Гарик Петросян) вынужден самоизолироваться не только с любимой женой Соней (Маруся Климова), но и с застрявшей у них тещей (Ольга Хохлова).