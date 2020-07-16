Суд разрешил родившей детей от террориста ИГ британке вернуться из Сирии

Слушание по делу британки Шамимы Бегум, сбежавшей в Сирию и вышедшей замуж за террориста «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России), завершилось спорным решением: ей разрешат вернуться в Великобританию, чтобы предстать перед судом. Об этом сообщает The Guardian.

Суд частично оспорил решение специальной апелляционной комиссии по вопросам миграции (Siac): в прошлом году та постановила, что Бегум была на законных основаниях лишена гражданства и не подлежит возвращению. Согласно выводам судьи, Siac не учла тяжелые условия лагеря для жен и детей террористов, в котором содержат женщину, и другие угрозы для ее жизни.

Единственным справедливым вариантом предстать перед судом для нее назвали возвращение в Британию. В министерстве внутренних дел страны решение собираются оспаривать. Правоохранители считают, что Бегум представляет угрозу для национальной безопасности, и грозят уголовным преследованием тем, кто поможет ей попасть в страну.

В марте 2019 года стало известно, что третий ребенок, рожденный Бегум с момента ее отъезда в Сирию, умер от голода и болезней, как и предыдущие двое. Тогда же сообщалось, что ее родственникам запретили забрать мальчика в Британию. Отец ребенка, гражданин Нидерландов, находится в сирийской тюрьме.

Шамима Бегум и ее соученицы по лондонской школе Bethnal Green Academy — Амира Абаз и Хадижа Султана — совершили побег в Сирию на территорию, занятую ИГ в декабре 2014 года. Родственникам девушки сообщили, что вышли замуж по исламским обычаям за членов террористической группировки.