В России выздоровело 540 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки поправилось 7681 зараженных коронавирусом. Все за время пандемии вылечилось почти 540 тысяч граждан, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день поправилось 1145 жителей, общее число излечившихся горожан достигло 169 тысяч. В Подмосковье выздоровело 359 человек, за весь период выписано 42,3 тысячи пациентов.

Следом по числу вылечившихся идут Иркутская (347) и Свердловская (323) области, Красноярский край (303), Ханты-Мансийский округ (301), Свердловская (323), Нижегородская (298), Архангельская (239), Новосибирская (222) области. Больше ста инфицированных поправились в Петербурге, Дагестане, Ямало-Ненецком округе, Туве, Алтайском, Хабаровском, Пермском, Камчатском краях, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Ульяновской, Рязанской, Ярославской, Белгородской, Владимирской, Липецкой, Кировской областях.

С начала эпидемии в стране выявлено 759 тысяч фактов заражения. 207,7 тысячи человек остаются активными носителями вируса. 12 123 заболевших умерло. Страна занимает четвертое место в мире по числу инфицированных.