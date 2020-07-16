Собянин оценил возможность скрыть реальную ситуацию с коронавирусом в Москве

Скрыть реальную ситуацию с коронавирусом в Москве невозможно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Вы верите, что в Москве можно что-то скрыть?» — удивился градоначальник. Он отметил, что Москва — это «небольшой городок», в котором «все друг друга знают, могут позвонить врачу знакомому, на станцию скорой помощи, в поликлинику, узнать у знакомых, кто у них болеет».

Кроме того, Собянин подчеркнул, что благодаря большому количеству исследований правительство Москвы точно знает, «что происходит в городе».

Ранее Собянин заявил, что в Москве делают вдвое больше тестов, чем в регионах. «Эта цифра одна из самых высоких в мире. В день проводим около 70 тысяч исследований», — сказал он.

По состоянию на 16 июля, в Москве зарегистрировано 531 случай коронавируса за сутки. Всего в столице заразились 231 801 человек, более половины (168 955) выздоровели. В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 заболели 752 797 россиян.