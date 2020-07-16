Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции
Презервативы популярной блогерши по 700 рублей за штуку вызвали вопросы в сети
Туристки избили сотрудников авиакомпании из-за задержки рейса и попали на видео
Германия раскритиковала планы США бороться против «Северного потока-2»
Макгрегор намекнул на возвращение ради боя с Пакьяо
Стало известно о масштабах наблюдения за россиянами во время пандемии
В Москве начальника отдела полиции по борьбе с наркотиками в сети задержала ФСБ
Женщины связались с аферистами в погоне за роскошной жизнью и влезли в долги
Киркоров пообещал поведать о шевелящем волосы сексе без обязательств
Новости партнеров

Собянин оценил возможность скрыть реальную ситуацию с коронавирусом в Москве

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Фото: Денис Гришкин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Скрыть реальную ситуацию с коронавирусом в Москве невозможно. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Вы верите, что в Москве можно что-то скрыть?» — удивился градоначальник. Он отметил, что Москва — это «небольшой городок», в котором «все друг друга знают, могут позвонить врачу знакомому, на станцию скорой помощи, в поликлинику, узнать у знакомых, кто у них болеет».

Кроме того, Собянин подчеркнул, что благодаря большому количеству исследований правительство Москвы точно знает, «что происходит в городе».

Ранее Собянин заявил, что в Москве делают вдвое больше тестов, чем в регионах. «Эта цифра одна из самых высоких в мире. В день проводим около 70 тысяч исследований», — сказал он.

По состоянию на 16 июля, в Москве зарегистрировано 531 случай коронавируса за сутки. Всего в столице заразились 231 801 человек, более половины (168 955) выздоровели. В общей сложности с начала эпидемии COVID-19 заболели 752 797 россиян.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сергей Собянин: «Колоссального всплеска по коронавирусу в ближайшее время не будет»
В Москве открылась запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19
Собянин оценил вероятность второй волны коронавируса
Иммунитет к COVID-19 сформировался у 21,7 процента москвичей
Другие материалы рубрики
Россия11:0315 июля

«Лучшие умы и энергия»

Молодые россияне собрались в крымской бухте. Что из этого вышло?
18:53Сегодня

На Лубянке задержали участников пикетов в защиту фигурантов «Нового величия» 

18:27Сегодня

В Москве мужчина на электросамокате сбил женщину и попал на видео 

18:26Сегодня

В Москве открылась запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19

Россия23:51 9 июля

«Положила сына на дочь и потеряла сознание»

Пятнадцать лет назад 25 невинных россиян сожгли при пожаре. Заказчики преступления еще на свободе
17:39Сегодня

Грибники в Подмосковье нашли человеческий скелет 

17:29Сегодня

Курбан-байрам в Москве отпразднуют по-новому 

17:19Сегодня

Кремль ответил на обвинения в попытке похитить данные о вакцине от коронавируса

Россия00:02 7 июля

«Мой ребенок медленно умирает»

Отец отдаст свою почку сыну, но без дорогих лекарств она не приживется. Нужна ваша помощь
17:06Сегодня

В Гидрометцентре спрогнозировали жарким весь 2020 год в России

16:17Сегодня

Прошедшая половина московского лета стала самой «мокрой» со времен Сталина 

16:13Сегодня

Шествие «Бессмертного полка» предложили отложить до следующего года

Россия
«Лучшие умы и энергия»
Молодые россияне собрались в крымской бухте. Что из этого вышло?
«Достал лебедя за горло и стал бить о бордюр»
 
Голосуй, или проиграешь
 
Все материалы
Мир
Иран допустил отмену казни протестующих из-за требований в соцсетях
Турция пообещала Армении возмездие за атаки на Азербайджан
Британия обвинила Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2019 года
Между первой и второй
Мир накрывает новая волна коронавируса. Готовы ли страны вновь загнать людей в карантин?
В Южной Америке начали убивать нарушителей карантина
Цена процента
Президент Польши на грани провала на выборах. Чем это грозит Европе и России?
Все материалы
Бывший СССР
На акции протеста в Минске начались задержания
«Атака готовилась»
Советник президента Азербайджана — о причинах и последствиях боев на границе с Арменией
В Раде заблокировали принятие закона о легализации казино
На границе Армении и Азербайджана начались бои
Конфликт двух стран резко обострился. Есть риск начала полномасштабной войны
МИД Армении вызвал посла Украины из-за заявления о конфликте с Азербайджаном
МИД Белоруссии призвал не грозить стране санкциями
Алфавитный беспорядок
Казахстан отказывается от кириллицы. Чем это закончилось для других стран бывшего СССР?
Все материалы
Экономика
Россия опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
Китайская экономика первой в мире оправилась от коронавируса
Сбербанк запустил умный комбайн на полях юга России
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
Россия оказалась нарушителем сделки ОПЕК+
На мели
В Европе новая беда — сильнейшая засуха. Она разоряет фермеров и лишает страны миллиардов
Все материалы
Силовые структуры
Мосгорсуд оставил обвиняемого в госизмене Сафронова под арестом
ФСБ впервые предоставила адвокатам Сафронова составляющие гостайну материалы
Адвокаты обвиняемого в госизмене Сафронова рассказали о слежке ФСБ
Павел Шувалов«Убивать не хотел — случайно получилось»
Как в России 30 лет ловили тулунского маньяка, державшего в страхе всю Сибирь
Бывшего российского министра задержали по подозрению в заказном убийстве
Приговоренные диагнозом
История карательной психиатрии. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
«Бессмысленное, нерусское название Москва»
Как и зачем советская власть давала новые имена городам по всей стране
Пылающий полуостров
Как война в Корее едва не поставила мир на грань ядерной катастрофы
Постапокалипсис сегодня
 
Apple провела крупнейшую презентацию
Полностью новая iOS, отказ от Intel и планы на будущее
Все материалы
Спорт
Боец UFC «задушил» соперника в дебютном поединке
Форточка в Европу
«Челси» и МЮ терпят неудачи, а Моуринью побеждает в дерби — главное в туре АПЛ
Тренер вылетевшей из РПЛ команды предложил расширить лигу
Джамель Херринг«Хочу прославиться как парень, который был в аду и вернулся»
Война в Ираке, смерть дочери и алкоголь: как бокс вернул американца к жизни и сделал чемпионом мира
«Арсенал» одержал волевую победу над «Ливерпулем» в центральном матче тура АПЛ
Пока есть надежда... «Арсенал» сможет победить чемпиона?
Битва «Арсенала» и «Ливерпуля»: прямая трансляция 15 июля, где смотреть, что говорят букмекеры
Владелец «Спартака» Федун предложил создать хештег для судейства команды
Все материалы
Культура
Умерла жена Джона Траволты
«Меня назначили Директором Всего прямо сверху»
Как российский музыкант бросил все и решил заряжать офисных сотрудников на успех
Кэти Перри прокомментировала президентские амбиции Канье Уэста
«Я была готова пожертвовать жизнью, чтобы спасти того ребенка»
История англичанки, которая стала пожарным и c 18 лет выносила людей из огня
Внук Элвиса Пресли покончил с собой в 27 лет
Поп арт
Зевс, спящий Гермафродит и мужская раздевалка: музеи мира показали лучшие ягодицы
Рэпера Lil Marlo застрелили в США
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер описал Россию одним словом
Илона Маска, Билла Гейтса, Барака Обаму и сотни других звезд взломали
Злоумышленники уже заработали миллионы рублей
За отказ удалять запрещенную информацию предложили штраф до 15 миллионов рублей
«Аудитория и рынок созрели»
Россияне все чаще платят за сериалы. Почему это выгодно не только онлайн-кинотеатрам, но и зрителям?
Фото девушки в шляпе посчитали доказательством нищеты СССР
«Он буквально силой заставил меня заняться жестким сексом»
Российские журналистки массово рассказали о домогательствах и изнасилованиях. Это привело к скандалу
Раскрыт способ взлома Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Все материалы
Ценности
Россиянам назвали способ уберечься от прыщей в жару
Бывшую самую молодую миллиардершу подняли на смех из-за суммы чаевых в ресторане
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Популярный бренд выпустил защитную маску из сетки и подвергся осуждению в сети
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
Задержание дважды покурившей в самолете россиянки сняли на видео
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Россияне массово бросились искать билеты в Турцию
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Массовые поборы на курортах Крыма возмутили Поклонскую
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
В Крыму заинтересовались залитыми нечистотами пляжами курорта
Все материалы
Из жизни
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Живого младенца выкопали из могилы
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Назван опасный метод похудения при работе в офисе
Обиженный покупатель подбросил опасных змей на заправочную станцию
Все материалы
Продается редкий родстер-внедорожник на базе Mercedes-Benz G-Class
Забытые концепты: Peugeot 607 Feline
Необычный родстер, который можно записать в отцы модели RCZ
Восстановлен первый послевоенный мотоцикл СССР
«Шестой» Ford Bronco
Самое главное о возрожденном внедорожнике
Maserati показала свой первый гибрид
Новая Skoda Rapid
Исследуем самую популярную модель Skoda после обновления
Раскрыта внешность электрического кроссовера Skoda Enyaq
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В Барнауле начали готовиться к капитальному ремонту дорог
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
В Перми отремонтировали 25 дворов
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
Одобрена трассировка автодороги М-12 «Москва — Казань»
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929
Все материалы