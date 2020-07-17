Мусульмане заставили христиан убрать крест с церкви в Пакистане

Жители пакистанской деревни Балоки в провинции Пунджаб пожаловались на притеснение со стороны местных мусульман, которые угрозами заставили их убрать крест со здания церкви. Об этом сообщает The Daily Express.

Сообщается, что христианская община построила церковь и трехэтажную колокольню, на крышу которой водрузили символ христианства. Однако крест пришлось снять, и теперь церковь выглядит так же, как и остальные здания.

«Мусульмане угрожали, что они не позволят нам молиться и отберут у нас церковь, если мы не уберем крест», — рассказал местный священник Илиас. Он подчеркнул, что это требование не соответствует законам Пакистана, поскольку в конституции страны прописана свобода вероисповедания.

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Как уточняет издание, Пакистан считают одним из самых тяжелых мест для жизни христиан. Некоммерческая организация (НКО) Open Doors, отслеживающая преследования последователей Христа в мире, поместила пакистанское государство на пятое место по уровню угнетения христианского меньшинства.

Другие НКО указывают на то, что, наряду с христианами, постоянной дискриминации подвергаются также пакистанские индуисты и другие немусульманские религиозные группы. Global Human Rights Defence в докладе от 2019 года указала, что конституцию в Пакистане трактуют в пользу магометан, а остальных верующих воспринимают не наравне с ними.

В мае 2019 года иракский священник Башар Варда выступил в Лондоне с заявлением о том, что христиане Ирака находятся на грани исчезновения, а западные страны отказываются помочь им в выживании. Вскоре после этого вышел доклад британских социологов о преследовании христиан. В нем подтвердились выводы о том, что на данный момент это наиболее часто угнетаемая группа верующих в мире.

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