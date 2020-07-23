Мишустин рассказал о желании стать врачом

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о своем желании стать врачом. Его цитирует ТАСС в четверг, 23 июля, со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«Я собирался даже поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе, даже такая мысль была», — сказал Мишустин.

По словам премьера, он всегда трепетно относился к медицинским работникам, потому что его мать — медицинская сестра с многолетним стажем. «Меня всегда окружали люди в белых халатах», — признался глава правительства.

Он подчеркнул, что испытывает огромное уважение к врачам, которые фактически жертвовали здоровьем во время распространения коронавируса.

54-летний Мишустин возглавил правительство в середине января. До этого он руководил Федеральной налоговой службой.