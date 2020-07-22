Премьер-министр России Михаил Мишустин раскрыл «запретное» на трибуне Госдумы слово из трех букв. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 июля.

По словам премьера, лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал ему не отвечать «нет» ни на один из вопросов во время общения с парламентариями.

Так Мишустин ответил на вопрос депутата от фракции ЛДПР Бориса Пайкина об отмене режима ЕНВД — единого налога на вмененный доход — с января следующего года.

Премьер в среду представил в нижней палате парламента первый отчет о результатах работы кабинета министров. По его словам, главной целью правительства является повышение качества жизни каждого человека в стране. Мишустин в ходе выступления также отметил работу предыдущего кабинета министров, который «в соответствии с задачами, поставленными президентом, создал солидный резерв».

Мишустин стал премьером в середине января. Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию, на котором он анонсировал конституционные изменения.