Названа дата анонса iPhone 12

Презентация iPhone 12 состоится 8 сентября. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на блогера iHacktu.

По информации автора, на мероприятии в начале сентября Apple представит линейку смартфонов iPhone, новые поколения Apple Watch и iPad. Также iHacktu уверен, что компания выпустит беспроводную зарядную станцию AirPower, от которой отказалась в марте 2019 года. Мероприятие пройдет в онлайн-формате, как и июньская презентация WWDC 2020.

Блогер также полагает, что 27 октября американская компания либо проведет вторую осеннюю презентацию, либо устроит онлайн-анонс новых гаджетов. Среди запланированных на эту дату устройств автор называет iPad Pro, MacBook и MacBook Pro на базе процессора Apple Silicon и AR-очки. По словам журналистов, ранее iHacktu публиковал несколько точных прогнозов относительно продуктов Apple.

Предыдущая осенняя презентация Apple состоялась 10 сентября. Компания представила флагманскую серию смартфонов, в которую вошли iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Ранее инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) заявил, что первые компьютеры на базе процессоров Apple Silicon появятся до конца 2020 года. Специалист рассказал, что в четвертом квартале года начнутся поставки 13,3-дюймового MacBook Pro и MacBook Air, в начале 2021 года компания представит линейку MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов.