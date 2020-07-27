Получившего перелом руки в конфликте с полицейским журналиста оштрафовали

Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который получил перелом руки в конфликте с полицейским во время голосования по поправкам в Конституцию, оштрафовали на 2,5 тысячи рублей. Его признали виновным во вмешательстве в работу избирательной комиссии, а также в неповиновении полиции, сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

В решении суда указано, что Френкель «учинил скандал, приведший к скоплению граждан в помещении», что стало причиной к нарушения социальной дистанции, введенной в условиях распространения коронавируса. Также действия журналиста, по мнению суда, создали «помехи к участию избирателями в голосовании, так как доступ участников к месту выдачи бюллетеней был затруднен».

Френкелю также было вынесено предупреждение за нарушение правил поведения в условиях режима самоизоляции. Он пришел на участок без маски и перчаток.

30 июня журналист приехал на участок для голосования, чтобы проверить информацию о возможном нарушении. Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить его из помещения с применением силы. В результате Френкелю сломали руку. Позже его прооперировали. По данным СМИ, операция длилась четыре часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что он должен быть расследован самым тщательным образом. Песков, в числе прочего, напомнил о существовании закона о СМИ, который регулирует работу средств массовой информации, в том числе нахождение журналистов на избирательных участках.