Синяк на ноге полицейского оказался симптомом рака

Непонятно откуда взявшийся синяк на ноге полицейского из английского графства Большой Манчестер оказался симптомом рака. Об этом сообщает издание The Mirror.

46-летний Джон Хэйвуд (John Haywood) впервые обратил внимание на гематому на лодыжке летом 2019 года. Тогда она была размером с небольшую монетку. Полицейский, увлекающийся бегом и велоспортом, счел, что он где-то поранился, и не придал синяку значения. Однако со временем гематома не проходила и увеличивалась в размерах, поэтому он решил показать ее дерматологу.

В сентябре британцу пришли анализы, согласно которым ему диагностировали саркому — редкую и агрессивную форму рака. Через несколько месяцев у Хэйвуда нашли лимфому — онкологическое заболевание клеток крови.

Полицейскому пришлось временно покинуть службу и лечиться. Он утверждает, что ему очень помогала жена, в прошлом работавшая медсестрой, а теперь занимающая руководящую должность в местной организации по лечению рака. Британец признался, что сложнее всего было сообщить восьмилетней дочери о своем диагнозе.

Хэйвуд перенес уже две операции на лодыжке в надежде избавиться от саркомы, но пока заболевание не удается победить. Теперь ему предстоит пятинедельный курс радиотерапии. Этот метод уже помог ему справиться с лимфомой, и он возлагает на него большие надежды.

Ранее сообщалось, что застарелая гематома жительницы Португалии оказалась редкой формой рака. Женщине сделали биопсию и обнаружили, что она страдает от редкой формы рака кожи — пигментной выбухающей дерматофибросаркомы Беднара.