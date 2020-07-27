В текущем сезоне, который длится с октября 2019 года по сентябрь 2020-го, Россия резко ускорила вывоз сахара за рубеж и может стать седьмым по величине экспортером в мире. Об этом свидетельствуют данные Международной организации по сахару, сообщает РБК.

Ранее страна не входила даже в десятку крупнейших поставщиков, но к октябрю может вывезти почти 1,8 миллиона тонн сахара. Это больше, чем у Кубы и всех стран Евросоюза. Первое место с объемом 24 миллиона тонн останется за Бразилией.

В предыдущем сезоне Россия, по данным Союзсахара, экспортировала только 277 тысяч тонн сахара, а уже к июлю этого продано почти 1,3 миллиона тонн. Если учитывать сделанные из сахара кондитерские изделия, то в денежном выражении экспорт вырос с 79 миллионов долларов до 305 миллионов.

Причиной такого роста эксперты называют урожай сахарной свеклы в 2019 году, который оказался больше предыдущего на 29 процентов. Производство сахара в стране уже несколько лет превышает потребление, так что сформировались его товарные запасы. Перед началом нового сезона переработки они находятся на максимальных исторических уровнях. Из-за этого стоимость сахара в стране еще в начале года упала до опасной отметки.

Российские предприятия увеличили поставки в страны Средней Азии, в частности Казахстан и Узбекистан, где товар оказался дешевле, чем продукция местных заводов из тростникового сахара-сырца. Кроме того, они вышли на новые рынки, в том числе в Албанию, Хорватию, Сербию.