Собянин объявил о налоговых послаблениях для москвичей

В 2020 году московские власти не будут проводить кадастровую оценку объектов жилой и коммерческой недвижимости. При расчете налога на недвижимое имущество планируется использовать показатели кадастровой стоимости за 2018 год. О налоговых послаблениях говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэра города Сергея Собянина в понедельник, 27 июля.

В кадастровой оценке 2020-го невозможно учесть влияние пандемии COVID-19, отмечается в сообщении. По предварительным расчетам, стоимость недвижимости в Москве в текущем году должна была увеличиться на 3 процента в среднем. «Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020-го не имеет ничего общего с реальной ситуацией на "постковидном" рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог», — написал мэр.

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Поэтому столичные власти решили пока не проводить переоценку недвижимости, объявил он. Это позволит горожанам существенно сэкономить на обязательных выплатах. «Для владельцев обычных квартир и дачных домов экономия по налогу на имущество составит от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, — подчеркивается в сообщении. — Бизнес сэкономит более значительные суммы — от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей».

В совокупности налоговое бремя для тех, кто платит налог на имущество, снизится на четыре миллиарда рублей, подсчитали в мэрии. Решение о проведении очередной кадастровой оценки будет принято в 2021 году, «когда рынок недвижимости вернется в нормальное состояние», уточняется в сообщении.

В начале июля в России предложили увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров напомнил, что сейчас официально работающий гражданин может вернуть НДФЛ (13 процентов) с суммы до двух миллионов рублей, а также с суммы до трех миллионов рублей по процентам по кредиту. По его мнению, эти суммы далеки от реальной стоимости жилья, особенно в мегаполисах.

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