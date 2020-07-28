Египетские блогерши опубликовали «непристойные видео» и попали в тюрьму

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В Египте суд приговорил к тюремному сроку пять молодых блогерш за публикацию «непристойных видео» в соцсети TikTok. Как сообщает «Би-би-си», от них также потребовали оплатить штраф.

Решением суда в Каире каждая из девушек должна заплатить по 300 тысяч египетских фунтов (около 1,3 миллиона рублей). В тюрьме они будут находиться два года. Указаны имена лишь двух блогерш: Мавады эль-Эдхам (Mawada al-Adham) и Ханин Хоссам (Haneen Hossam).

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Девушек обвинили в нарушении ценностей и принципов египетского общества из-за публикаций непристойных фото и видео, нарушающих нормы морали. Трех неназванных девушек также обвинили в проведении непристойных видеозвонков с мужчинами.

Отмечается, что тюремные сроки — первые в истории Египта, но являются продолжением кампании внутри страны против популярных в соцсетях блогеров. Чаще всего интересовались девушками, выпускающими видео в TikTok. Активисты в сети активно распространяли информацию об обвинениях в адрес девушек, требуя их освобождения.

В мае сообщалось, что полиция Египта решила арестовать девушку, опубликовавшую в TikTok видео с рассказом об изнасиловании и избиении. Блогершу подозревают в нарушении общественной морали из-за постов в соцсети. Мужчина, которого она обвинила в сексуальном насилии, уже задержан.