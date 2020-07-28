Китай стал крупнейшим покупателем российского мяса, опередив Украину. Об этом пишет РБК.

В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка рассказали изданию, что всего за шесть месяцев 2020 года Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза (336 против 149 миллионов долларов). 45 процентов российского экспорта ушли в материковый Китай, с учетом Гонконга доля составила 54 процента (79,9 тысяч тонн).

КНР обогнала по импорту мяса Украину. Доля Киева составила 16 процентов против 28 процентов годом ранее. При этом в деньгах отгрузки продукции выросли с 42 до 53 миллионов долларов.

Уточняется, что российский экспорт вырос за счет увеличения поставок мяса птицы. Еще одним фактором стала «долгая и кропотливая работа российских чиновников по открытию китайского рынка». Ожидается, что до конца года Россия сможет поставить в Китай 150–200 тысяч тонн мяса.