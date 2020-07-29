В США оживили микробов возрастом 100 миллионов лет

Американским ученым удалось вернуть к жизни группу микробов, извлеченных со дна океана. Возраст микроорганизмов составил более 100 миллионов лет, сообщает издание Science Magazine.

Микробы были обнаружены в толще океанических отложений к востоку от Австралии на глубине около 5700 метров. Поднятые образцы содержали порядка тысячи бактерий на один кубический сантиметр морского грунта, при этом обычно на фрагменте породы аналогичного размера можно встретить не менее 100 000 клеток. Это означает, что микробы не имели нужного количества кислорода и питательных веществ, необходимых для выживания и размножения.

Микроорганизмы поместили в специальные колбы на 557 дней, куда добавили питательную смесь, состоящую из ацетатов и изотопа азота и углерода. Через 65 дней специалисты зафиксировали факт успешного размножения — количество микробов увеличилось до миллиона единиц на один кубический сантиметр.

Генетический анализ образцов показал, что микробы принадлежат к восьми известным бактериальным группам, некоторые из которых встречаются в соленой воде и играют важную роль в разрушении органических веществ. «Выживание в условиях энергетических ограничений является широко распространенной особенностью», — заметил микробиолог Кеннет Нилсон (Kenneth Nealson).

Ученые полагают, что микроорганизмы имеют возраст более 100 миллионов лет. До этого самые древние бактерии, которые удавалось вернуть к жизни в лабораторных условиях, имели возраст около 15 миллионов лет. Специалисты сделали вывод, что если микробы выжили в тех местах, которые биологи считали необитаемыми, то значит они могут сохранить жизнеспособность в суровых условиях на других планетах и спутниках Солнечной системы.