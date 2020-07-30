Казахстанцев обязали носить маски на улице

Жителей Казахстана обязали носить на улице медицинские маски для борьбы с распространением коронавируса. Об этом в четверг, 30 июля, сообщает Tengrinews.kz.

Главный санитарный государственный врач Айжан Есмагамбетова подписала постановление о правилах ношения защитных масок. В нем говорится, что их обязательно носить не только в закрытых помещениях, но также в транспорте и на улице.

В постановлении поясняется, что это нужно для того, чтобы избежать случайных прикосновений к лицу «потенциально инфицированными руками».

29 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил действие жестких карантинных ограничений на две недели после 2 августа. Они были введены в начале июля для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации.

По последним данным, в Казахстане с начала пандемии было выявлено более 87 тысяч случаев коронавируса. Умерли 793 пациента, выздоровели 56,6 тысячи человек.