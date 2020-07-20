В Казахстане за неделю умерли сотни пациентов с коронавирусом

В Казахстане с 13 по 19 июля скончались несколько сотен пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

«Зарегистрированы 210 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 13 по 19 июля (…) Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 585 случаев с летальным исходом», — говорится в сообщении.

Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 71 тысячу. Количество выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи.

За первое полугодие 2020 года было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев пневмонии, из них за первую неделю июля — свыше 55 тысяч. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 55,4 процента.

11 июля министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что сейчас в Казахстане разворачивают резервные койки для лечения больных. У половины всех пациентов с пневмонией — отрицательный тест на коронавирус. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной.

Власти Казахстана продлили жесткие карантинные меры, введенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, до 2 августа. В стране приостановили автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах ограничена. Запрещены массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов.