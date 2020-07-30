Музыкальная группа «МИЛФЫ» выпустила клип на сингл «Фруктовый лед». Ролик доступен на YouTube-канале коллектива.

По словам музыкантов, слова песни они записали сами «на кухне». Музыку и аранжировку — Артем Клименко (группа «АлоэВера»). Режиссером клипа стал Михаил Марков (журнал «Навигатор игрового мира»). В клипе также снялась Саша Колос — актриса иммерсивного проекта «Игрушки» театральной компании SIGNA.

Группа образовалась во время карантина, ее участники — молодые актеры Александр Николаев (Студия театрального искусства), Дмитрий Симонов (театр «Практика») и выпускник ГИТИСа Доминик Мара.

Симонов рассказал, что во время обучения в ГИТИСе они смотрели разные рэп-баттлы и незадолго до карантина решили поучаствовать в новом сезоне баттла «Рвать на битах». Мы за 3 часа по FaceTime накидали текст для первого трэка. «На следующий трек уже подключился Саня. А потом Доминик предложил записать летний хит. И вот мы здесь», — сказал он.