Женщина не долечила зуб мудрости и оказалась при смерти

Британка не долечила зуб мудрости, после чего у нее развился абсцесс. Инфекция распространилась и на головной мозг женщины, из-за этого она чуть не умерла, пишет газета The Sun.

Стоматолог сразу сказал Ребекке Далтон, что зуб следует удалить. Однако женщина была беременна и решила отложить эту операцию. Затем она пропила курс антибиотиков и решила, что болезнь отступила. Однако в марте ей резко стало хуже. Врачи обнаружили, что инфекция попала в сердце, печень и мозг.

Передняя часть головного мозга Далтон оказалась под давлением. Из-за этого британка утратила способность ходить, нарушились и некоторые когнитивные функции. Медики установили причину болезни и вылечили женщину. Недавно она вернулась домой.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хунань мужчина умер от потери крови через две недели после того, как ему удалили зуб мудрости. После операции его десна продолжала кровоточить, однако медики не обращали внимания на жалобы молодого человека.