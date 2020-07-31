«Российским боевикам» предоставили белорусских адвокатов

Россиянам, которые были задержаны в Белоруссии по подозрению в организации массовых беспорядков, предоставили адвокатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на республиканскую адвокатскую коллегию.

В настоящий момент «российские боевики», как их называют белорусские СМИ, находятся под подпиской о неразглашении.

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Ранее сообщалось, что в отношении задержанных оказывается давление. В частности, им угрожают большими сроками. По словам собеседников проекта WarGonzo, россиян заставляют «признаваться в фантастических вещах».

29 июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых власти республики считают наемниками из частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Их обвиняют в подготовке террористического акта и организации массовых беспорядков. Россиян связывают с делом против несостоявшегося кандидата в президенты, блогера Сергея Тихановского.

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков сообщил на экстренной встрече с кандидатами в президенты, что в России формируются специальные «группы боевиков» для организации провокаций в Белоруссии. Продолжается розыск 170 сотрудников ЧВК, которые угрожают дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов, рассказал он.

В Кремле отвергли все обвинения и назвали подобные заявления инсинуациями.