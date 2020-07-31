Огромная щука искусала женщину и довела ее до ночных кошмаров

Щука-маскинонг укусила за голень жительницу канадского города Виннипег, провинция Манитоба, во время купания в озере Онтарио и довела женщину до ночных кошмаров. Об этом сообщает сайт News 95.7.

В субботу, 25 июля, заядлые рыбаки Ким (Kim) и Терри Драйвер (Terry Driver) отдыхали на рыболовном курорте и пошли купаться. Когда Ким стояла по грудь в воде, она ощутила острую боль в ноге. Канадка посмотрела вниз и увидела в воде что-то похожее на голову аллигатора.

Оказалось, что щука-маскинонг более метра в длину схватила ее за голень.

«Я начала пинать ее, в результате она уплыла, а я выбежала с криками, что мне нужна помощь, так как нечто укусило меня», — рассказала Ким.

Терри сказал, что спасатели набросили полотенце на голову ее жены, чтобы она не видела размер полученной раны. «Это выглядит как последствия нападения аллигатора», — сказал он. Глубокая рана на ноге Ким была около 18 сантиметров в длину.

Теперь пострадавшей потребуется пластическая операция, чтобы восстановить голень. Этот процесс займет более шести недель. Укус щуки оставил не только шрамы на ее ноге. Ким рассказала, что произошедшее отразилось на ее эмоциональном состоянии. «Я не могу спать ночью. У меня ужасные кошмары. Я просыпаюсь в холодном поту и кричу. Это было очень страшно», — пояснила она.

Щука-маскинонг — самая крупная рыба семейства щуковых. Она высоко ценится у рыболовов. Некоторые особи превосходят 1,8 метра в длину и 45 килограммов, хотя большинство из них гораздо мельче.

Ранее сообщалось, что в американском округе Рутт, штат Колорадо, неопытным рыбакам удалось выудить рекордно большую щуку. Пойманная рыба была 1,2 метра в длину и весила более 17 килограммов.