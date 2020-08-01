Российский онколог назвал причины горечи во рту

Российский врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем Instagram, что может значить горечь во рту, жжение, а также желтый налет на языке. По его словам, в 95 процентах случаев это связано с попадением желчи в желудок из двенадцатиперстной кишки.

В таком случае в желудке желчь смешивается с соляной кислотой и из-за такого заболевания, как недостаточность розетки кардии желудка или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, попадает в пищевод, а затем в рот.

«Бывают такие ситуации, когда этот процесс имеет хронический характер, вызывает хронические ларингиты и так далее. Соответственно, нужно сделать гастроскопию, УЗИ брюшной полости и обратиться к гастроэнтерологу», — отметил онколог.

Лечение подобных проблем занимает две-три недели, и проблем после этого возникнуть не должно.

Ранее врач-онколог Аркадий Верткин рассказал, что первыми признаками различных видов рака могут быть незаживающие язвы, кровотечения или кровянистые выделения, нарушения пищеварения, трудность в глотании, непроходящий кашель и другие симптомы.