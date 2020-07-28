Россиянам назвали симптомы рака печени

Профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева назвала россиянам симптомы рака печени. Об этом во вторник, 28 июля, она рассказала «Комсомольской правде».

По ее словам, частыми жалобами пациентов становятся боли в правом подреберье, потеря аппетита, резкое снижение веса и температура тела выше 37,5 градусов на протяжении долгого времени. Кроме того, развившаяся болезнь также проявляется в виде пожелтевшей кожи или асцита — скопления жидкости в брюшной полости.

Утверждается также, что вначале болезнь может протекать бессимптомно. По этой причине некоторые люди узнают об онкологии только во время планового обследования.

Между тем усиление болей в животе означает, что появившееся в печени новообразование могло увеличиться и распространиться за пределы этого органа, пояснила Сакаева.

15 июля фармаколог также назвала главные признаки рака щитовидной железы. По мнению Сакаевой, это прежде всего кашель, одышка, затрудненное дыхание, ощущение кома в горле, осиплость голоса, чувство першения и периодические боли в шее.