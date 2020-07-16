Россиянам назвали ошибочный симптом гастрита

Так называемые голодные боли часто принимают за один из симптомов гастрита, однако это мнение ошибочно. На самом деле «голодные боли» могут быть признаком язвы, сообщил онколог-хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram.

«В полость желудка регулярно поступает набор веществ, которые являются агрессорами. Их действие направлено на расщепление пищевых продуктов. (...) Преобладание агрессивных факторов в сочетании с истощением защитного слоя приводит к повреждению стенки желудка. Появляется эрозия, а затем язва», — пояснил врач.

Карасев подчеркнул, что при диагностике такого заболевания, как язва, важным фактором является наследственная предрасположенность и регулярное применение противовоспалительных препаратов. Если человек с язвой вовремя не обратится в больницу, то у него могут возникнуть такие осложнения, как кровотечение, перфорация язвы и рост злокачественной опухоли.

Ранее россиянам рассказали о существовании неочевидных признаков инфаркта, связанных с желудочно-кишечными проблемами. К ним относится, во-первых, боль в животе. Во время сердечного приступа она возникает из-за того, что сердцу сложно перекачивать кровь по всему телу. Сам болевой синдром вызван поражением нижней стенки сердечной мышцы, расположенной близко с диафрагме. Другие симптомы — вздутие живота, тошнота и рвота, несварение желудка. Часто для женщин они становятся единственным сигналом об инфаркте, поскольку многие из них переживают приступ без классических болей и дискомфорта в груди.