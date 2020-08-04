Макгрегор поиздевался над Нурмагомедовым и удалил твит

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поиздевался над россиянином Хабибом Нурмагомедовым и удалил пост. При этом пользователи Twitter успели обратить на него внимание.

Ирландец отреагировал на комментарий россиянина в адрес американца Джастина Гэтжи. Нурмагомедов пообещал «унести в самый глубокий океан и утопить» будущего соперника.

Макгрегор высмеял россиянина. «Иными словами: "За клеткой я буду бегать, нагадив в штаны, а в первые десять секунд боя нырну в ноги, чтобы как следует внюхаться в его бандаж"», — написал он.

3 августа журналисты издания The Sun припомнили Макгрегору «лужу слез» после первого поражения. В статье приведены цитаты литовского бойца Артемия Ситенкова, который победил ирландца в 2008 году.

7 июня Макгрегор объявил об уходе из единоборств. В прошлом боец уже дважды — в 2016 и 2019 годах — объявлял о завершении карьеры в ММА. Позже он менял свое решение.

При этом ирландец не в первый раз удаляет резонансные твиты. Так, в апреле 2019-го он отметился оскорбительным высказыванием в адрес жены Нурмагомедова. Ирландец назвал ее полотенцем, а позже стер запись из социальной сети.