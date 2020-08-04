Нурмагомедов пообещал утопить Гэтжи

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал тренировку своего соперника американца Джастина Гэтжи. Видео и подпись к нему доступны в Instagram спортивного комментатора Джо Рогана.

Нурмагомедов назвал Гэтжи отличным парнем и хорошим соперником. Он заметил, что Гэтжи стоит готовиться к поединку не только в стойке. «Я не Дастин [Порье] и не Тони [Фергюсон]. Я унесу его в самый глубокий океан и утоплю», — пообещал россиянин.

2 августа Нурмагомедов прокомментировал возвращение к тренировкам в рамках подготовки к поединку против Гэтжи. 31-летний боец признался, что ему предстоит тяжелая подготовка. Тренировки пришлось прервать из-за смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

Нурмагомедов подерется с Гэтжи в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре. Россиянин будет защищать пояс чемпиона организации в легком весе. Американец — временный чемпион.