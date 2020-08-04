В России девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами

В селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области девятилетнюю девочку насмерть задавило упавшими трубами. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, вечером 3 августа девочка со знакомой играли возле водопроводных труб, которые стояли в вертикальном положении для перекладки. В какой-то момент трубы завалились на бок и придавили ребенка. Девочка получила травмы, от которых умерла на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

20 июля сообщалось, что в городе Бийск в Алтайском крае на восьмилетнюю девочку упала металлическая горка и проломила ей голову. Ребенок играл на детской площадке и решил скатиться с горки, но сооружение пошатнулось, потому что его не закрепили. В итоге девочка упала с высоты, а затем на нее упала горка. Пострадавшая получила повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части, ее госпитализировали. Врачи не исключают, что в подростковом возрасте она будет терять сознание из-за полученной травмы.