Операция «Выстрел» пройдет в охотхозяйствах Подмосковья с 7 по 9 августа, сообщил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Об этом сообщает РИАМО в среду, 5 августа.

В рамках мероприятия инспекторы проверят у охотников наличие необходимых документов.

«При нахождении в охотугодьях области охотник обязан при себе иметь охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а также путевку, если человек охотится в закрепленных угодьях», — рассказал Разин.

Он уточнил, что за ношение огнестрельного оружия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрен штраф с конфискацией оружия.

Ранее Разин сообщил, что на сегодняшний день в области зарегистрировано около 200 тысяч охотников. Примерно столько же охотников зарегистрировано в столице. Многие из москвичей приезжают охотиться в Подмосковье.

Охота на пернатую дичь откроется в Подмосковье 8 августа.