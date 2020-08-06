Российский мэр натянул маску на глаза и попал на видео

Мэр Барнаула Владислав Франк спутал защитную маску с очками, попытался натянуть ее на глаза и попал на видео. Оно опубликовано в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ходе встречи мэра с чиновниками по теме капремонта. Во время своего выступления градоначальник сидел за столом и держал в руке медицинскую маску. В какой-то момент он захотел надеть очки, но забыл о маске в руках и попытался надеть ее на глаза. Он быстро понял свою ошибку, снял маску, надел очки и посмеялся над ситуацией.