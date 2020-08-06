Воробьев посмертно наградил медсестру из Зарайска за работу с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посмертно присвоил орден «За доблесть и мужество» медсестре зарайской больницы Светлане Ивановой за помощь пациентам с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в четверг, 6 августа.

«Светлана Иванова — медсестра, которая не испугалась и встала на борьбу с ковид. Она работала в зарайской больнице и неделями не видела своих родных. К большому горю, медсестра заболела сама и не смогла победить вирус», — написал губернатор.

Награду Воробьев передал 17-летней дочери Ивановой, которая планирует стать врачом.

В Instagram-аккаунте губернатора сообщается, что медсестра выхаживала больных в так называемой красной зоне.

Светлана Иванова работала в Зарайской ЦРБ с 2001 года.

С начала пандемии в Московской области выявлено 64 397 случаев заражения коронавирусом, скончались 1120 человек.