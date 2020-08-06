В Подмосковье возобновилась работа дневных стационаров

В подмосковных больницах возобновилась работа дневных стационаров, приостановленная из-за пандемии коронавируса, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 6 августа.

«В дневных стационарах проходят лечение пациенты, которым требуется медицинское наблюдение, но, например, нет необходимости длительное время находиться в больнице», — рассказала она.

По ее словам, такие отделения есть в 135 больницах. Министр отметила, что они работают в соответствии с новыми санитарными требованиями. Речь идет дезинфекции помещений, обязательном ношении пациентами масок и перчаток.

23 июля 18 больниц Подмосковья, перепрофилированные ранее для лечения пациентов с коронавирусом, вернулись к плановой работе. Плановая госпитализация в стационарные отделения подмосковных больниц возобновилась 8 июня. Чуть позже заработали стоматологические клиники.